임해종 가스안전公 사장, 수소충전소 준공 현장 방문

[아시아경제 문채석 기자] 임해종 한국가스안전공사 사장이 31일 충청북도 제천시 봉양읍 삼보수소충전소 준공 현장을 방문했다.

충전소 준공 현장에는 임해종 사장을 비롯해 제천시 자연환경과장 등 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 안전한 충전소 운영을 위한 협력관계 증진을 약속했다.

가스안전공사는 삼보수소충전소 시설 완성검사를 마무리했다. 충전소는 자체 시운전 기간을 거쳐 내년 1월 중순 본격 운영에 들어간다.

삼보충전소는 정부의 수소경제 활성화의 초석이 될 수소자동차의 연료공급을 담당할 예정이다. 충북 북부 일대와 인근 강원도 일부 지역까지 수소차에 연료를 공급할 수 있게 돼 수소차를 사용하는 지역 주민의 충전 편의성을 개선할 전망이다.

임 사장은 "수소경제 시대 수소차가 차지하는 비중이 크기에 연료공급은 매우 중요하다"며 "연료공급 역할을 맡은 수소충전소의 안전한 운영으로 이용자의 불편을 해결할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

