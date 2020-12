온라인 장보기·집꾸미기에 지갑 열고…배달앱 쿠폰 찾고

페이코 연말 결산…신선식품·인테리어 결제 급상승

[아시아경제 한진주 기자] 집에서 머무르는 시간이 늘어나면서 올해는 온라인 장보기, 스포츠웨어, 홈 인테리어 용품에 지갑을 여는 소비자들이 급증했다.

31일 NHN페이코는연말을 맞아 페이코 이용자의 연간 이용 트렌드를 담은 ‘2020 PAYCO 리포트’를 공개했다.

올해 페이코에서도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 인한 '스테이 앳 홈' 트렌드가 두드러졌다. 결제 카테고리에서는 신선식품과 홈트레이닝과 다이어트를 위한 스포츠웨어, 실내 문화활동에 필요한 도서 카테고리 결제가 전년 대비 급상승했다.

매월 제공되는 200여 종의 쿠폰 중 가장 많이 사용된 쿠폰 1위는 배달 서비스 '요기요'였다. 가장 많이 다운로드받은 쿠폰 1위는 '버거킹'이다. 매일 사용이 가능한 조건인 ‘아이허브’ 쿠폰의 경우 6월 한달 간 매일 사용한 이용자도 있었다.

비대면 주문 결제와 픽업이 가능한 페이코 오더의 인기 1위 브랜드는 '빽다방'이 차지했다. 오프라인 모임이 어려운 상황에도 연락처에 기반해 모바일 상품권을 선물할 수 있는 페이코 선물하기의 최다 이용 브랜드는 '스타벅스'였다.

페이코 포인트를 가장 많이 적립받은 이용자는 총 1320만2169원을 지급받았다. 페이코 앱을 거쳐 쇼핑몰을 이용하면 페이코 포인트를 제공하는 ‘쇼핑적립’의 최고 쇼핑왕은 올해 2113번을 참여했고, 쇼핑적립으로 533만6008원을 적립했다.

페이코 이용자들의 연령대별 사용 패턴도 눈길을 끈다. 20대 여성 회원이 가장 많았고, 30대 결제 고객에서는 남성 이용자에서 큰 손 고객이 더 많았다. 50대 이상 회원도 14%에 달해 스마트한 중장년 이용자층이 늘어난 것으로 나타났다.

온·오프라인 결제 간 이용 패턴에서도 차이가 컸다. 일주일 중 온라인 결제가 가장 활발한 시간은 일요일 저녁 6시였다. 오프라인 결제의 경우 금요일에서 토요일로 넘어가는 새벽 0시에 가장 빈번하게 결제가 발생했다. 이밖에 송금 최다 거래일은 새해 첫 급여일이고, 최고 송금 금액을 보낸 날은 추석 전 급여일이었다.

NHN페이코는 "페이코가 올 한해 결제, 쿠폰, 포인트 사업 강화 외에도 배달, 전자문서, 인증서 사업 등 가보지 않은 길에 많은 발걸음을 내딛은 한해였던 만큼, 2021년에는 다양한 서비스를 본궤도에 올려 이용자들의 생활에 페이코 라이프가 정착할 수 있도록 박차를 가하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr