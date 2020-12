기업은행, 자회사 IBK캐피탈 주식 2000만주 추가취득

[아시아경제 이동우 기자] IBK 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 8,840 전일대비 40 등락률 -0.45% 거래량 3,840,409 전일가 8,880 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 기업은행, 커뮤니티 활발... 주가 -6.12%.기업은행, 외국인 14만 2950주 순매수… 주가 0.32%[클릭 e종목] "기업은행, 국책은행 기능 점진적으로 줄어들 것" close 은 신기술사업금융업·할부금융업·시설대여업 자회사 IBK캐피탈의 주식 2000만주를 1000억원에 추가 취득한다고 30일 공시했다.

주식 취득 뒤 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 8,840 전일대비 40 등락률 -0.45% 거래량 3,840,409 전일가 8,880 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 기업은행, 커뮤니티 활발... 주가 -6.12%.기업은행, 외국인 14만 2950주 순매수… 주가 0.32%[클릭 e종목] "기업은행, 국책은행 기능 점진적으로 줄어들 것" close 의 아이비케이캐피탈 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 8,840 전일대비 40 등락률 -0.45% 거래량 3,840,409 전일가 8,880 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 기업은행, 커뮤니티 활발... 주가 -6.12%.기업은행, 외국인 14만 2950주 순매수… 주가 0.32%[클릭 e종목] "기업은행, 국책은행 기능 점진적으로 줄어들 것" close 은 이번 주식 취득의 목적에 대해 자회사인 캐피탈사의 경쟁력 강화를 통한 수익 증대라고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr