전남대 내 민주화운동 기억공간 ‘민주역사기념관’ 첫 삽

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교가 민주길 방문자센터 기능을 하면서 민주화운동 역사까지 한눈에 볼 수 있는 ‘민주역사기념관’을 건립한다.

전남대는 30일 오전 학내 학군단 부지 일원에서 민주역사기념관 착공식을 갖고 본격적인 신축공사에 나섰다.

민주역사기념관은 현 학군단 부속건물 부지 990㎡(약 300평)에 2층 규모로 들어설 예정이다.

1층에는 민주교육관, 영상실, 회의실, 다목적 홀, 2층에는 전시실이 마련돼 민주화운동과 관련된 각종 사료와 영상물들이 전시·상영된다.

건물 외벽에는 디지털도서관 신축시 철거됐던 박물관의 외장재 ‘청석’을 사용해 옛 건물의 자취를 남기도록 계획했다.

현 학군단이 인근 창조관으로 이전되면서 나란히 입지하게 될 학군단 건물도 ‘미래교육관’으로 변신하게 된다.

정병석 전남대 총장은 “민주길을 만들기 위해 의견을 모으고, 예산을 마련하기 위해 동분서주했었는데, 많은 분들의 도움으로 마침내 대미를 장식하게 될 민주역사기념관을 착공하기에 이르렀다”며 “전남대에서 가장 오래된 건물이 한 공간에 배치되는 역사공원이 될 것”이라고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr