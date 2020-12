코로나19 대응 간호인력 풀, 5000명까지 확대한다

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 3차 대유행에 따른 의료진 부족 문제를 해결하기 위해 간호 인력을 확충하기로 했다.

30일 중앙사고수습본부는 "간호인력 지원규모를 확대하고 지원체계를 효율화하기 위해 대한간호협회와 지난 10일 이후 4000명 이상의 지원자를 모집했다"며 "앞으로 5000명까지 확보할 예정"이라고 밝혔다.

또 중증 환자 전담 간호사를 올해 400여명 배출한 데 이어 내년 3월까지 추가로 200여명을 양성할 계획이다. 현장근무 간호사들의 처우 불균형을 해소하기 위해 사기진작 방안을 추진하고 교육지원도 강화할 예정이다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 "근무 강도가 높은 중환자실의 간호사에 대해서는 중환자 간호 수당 지급을 추진하고, 코로나19와 관련해 개선된 수가 인상분이 의료진들에게 적절히 보상되도록 병원협회 등과 협의할 예정"이라고 전했다.

