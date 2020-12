◆KB캐피탈

<승진>

▲ IT본부장 권혁운 부사장 ▲개인금융본부장 이재흥 부사장 ▲여신운영본부장 최재원 전무

<선임>

▲위험관리책임자 김동익 전무 ▲준법감시인 윤중근 전무

