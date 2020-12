전남대 의공학과생들, 심전도 측정 ‘허리 밴드’ 개발

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교 의공학과 학부생들이 심전도 측정을 쉽게 할 수 있는 ’허리 밴드‘를 개발했다.

29일 전남대에 따르면 의공학과생들은 ‘최소 구속 무자각 웨어러블 심전도 자가모니터링 시스템 개발’을 개발해 2020 공학페스티벌(E2FESTA) 창의적 종합설계 경진대회에서 특별상인 대한상공회의소장상을 수상했다.

이들이 개발한 ‘허리밴드’는 기존 웨어러블 심전도 측정 시스템의 불편함을 해결하기 위한 것으로 새로운 폼팩터(foam factor)의 무선 웨어러블 심전도 측정 시스템이다.

옷처럼 입는 것만으로도 심전도를 모니터링해 심전도 측정 편의성을 혁신적으로 개선하면서 일상 중 심장 질환의 관리에 큰 도움이 될 것으로 평가되고 있다.

이번 페스티벌은 산업통산자원부가 주최하고 한국산업기술진흥원, 공학교육혁신협의회가 주관해 지난달 23일부터 27일까지 온라인으로 개최됐다.

4차 산업혁명 시대에 부합하는 공학교육 혁신성과의 확산을 위해 대학 공학계열 학생들의 캡스톤디자인 우수작품들을 온라인으로 전시 및 경진대회, 언박싱공학첼린지, 엔지니어 토크콘서트, 인더스트리 미팅, AI기업 오픈클래스, 퀴즈공학 등의 다양한 온라인 체험 프로그램으로 운영됐다.

