KB금융, 부회장 신설…디지털 추진 조직 강화

금융지주, ‘부회장’ 직제를 신설

보험계열사간 시너지 창출 지원 및 글로벌 사업 추진

국민은행 조직개편의 핵심은 ‘금융플랫폼 기업’ 대전환의 기틀 마련

[아시아경제 박선미 기자] KB금융지주는 그룹 내 핵심사업인 ‘보험 및 글로벌’ 사업에 대한 추진력 강화, ‘넘버원 금융플랫폼 기업’으로의 도약을 위한 디지털 부문 강화를 방향성으로 하는 조직개편을 29일 단행했다.

우선 최근 인수합병(M&A) 등으로 그룹 내 비중이 확대된 보험부문 및 글로벌부문 사업을 진두지휘하는 역할을 하게 될 ‘부회장’ 직제를 신설했다. 이를 통해 올해 자회사로 신규 편입한 푸르덴셜생명의 유기적 안착과 ‘KB손해보험, 푸르덴셜생명, KB생명’ 등 보험계열사간의 시너지 창출을 지원하는 동시에 동남아를 중심으로 영역을 확대하고 있는 글로벌 사업을 속도감 있게 추진해 나갈 예정이다.

또한 ‘넘버원 금융플랫폼 기업’이 되기 위한 그룹의 플랫폼 경쟁력 강화를 위해, 기존 디지털혁신총괄(CDIO)을 디지털플랫폼총괄(CDPO)로 변경했다. 디지털플랫폼총괄은 그룹의 디지털플랫폼 혁신뿐만 아니라 디지털플랫폼 내 고객경험 개선과 품질보증 역할까지 담당함으로써, 진정한 고객 중심의 금융플랫폼 구축을 추진해 나갈 계획이다.

KB국민은행도 이날 ‘넘버원 금융플랫폼 기업으로의 도약을 위한 혁신적인 조직체계 구현’을 기조로 2021년 정기 조직개편을 단행했다. 조직개편의 핵심은 ‘금융플랫폼 기업’ 대전환의 기틀을 마련하는 것으로 ▲플랫폼조직 신설 ▲고객 마케팅 강화 ▲신속한 실행력이 금번 개편의 주요 특징이다.

사업조직(Biz)과 기술조직(Tech)이 함께 일하는 25개 플랫폼조직을 8개 사업그룹내에 신설했으며, 이를 통해 디지털 혁신을 가속화할 계획이다. 또한 본부 마케팅 조직을 강화해 핵심고객 기반 확대를 추진하고 영업점 성과를 지원하며, 본부 부서의 의사결정 라인 슬림화 및 업무 효율성을 높여 경쟁력을 강화했다.

마이데이터플랫폼단, 개인마케팅단, 리브모바일플랫폼단, 미래컨택센터추진단, 기관영업추진단, 클라우드플랫폼단 등 KB국민은행의 미래 성장을 이끌어갈 핵심사업 부문 조직명칭에 ‘단’을 부여하고, 본부장급 부서장을 보임하여 의사결정 속도와 실행력을 대폭 강화한다. 이를 통해 책임과 권한을 강화한 ‘책임경영 체계’를 바탕으로 실질적인 사업경쟁력을 확보하고 시장 선점을 가속화할 예정이다.

아울러, 자본시장 부문의 지속 경쟁력 확보를 위해 자본시장 디지털라이제이션 등의 업무 수행 조직을 1본부 2부 추가 신설해 1그룹 2본부 9부 체제로 개편했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr