유승민 “文대통령, 백신 확보 실패 아니다?…대단한 정신승리”

“사실 인정·잘못 반성이 그렇게 어려운 일인가”

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 28일 문재인 대통령이 ‘우리나라가 백신을 충분히 확보하지 못했다거나 접종이 늦어질 것이라는 염려가 일각에 있다. 이는 사실이 아니다’라고 한 것에 대해 “이 정도면 참 대단한 정신승리”라고 비판했다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “백신 확보에 실패해서 접종이 늦어진 사실에 대해 오늘 대통령은 사실이 아니라고 말했다. 그리고 오늘도 어김없이 K방역이 세계의 표준이라고 자랑하기에 바빴다”며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “온 국민이 다 아는 사실을 두고 사실이 아니라고 우기는 대통령을 바라보는 건 국민으로서도 괴로운 일”이라며 “저 분은 정말 저렇게 믿는 건지 아니면 거짓인 줄 알면서 저렇게 태연한 건지 대통령을 어떻게 이해해야 하나”라고 지적했다.

유 전 의원은 “임금님 귀는 당나귀 귀라는 말이 인터넷 대나무숲에 울려퍼져도 사실이 아닌 걸로 하기로 혼자 정신승리한 대통령은 안타깝게도 이제 조롱과 경멸의 대상이 되고 있다”며 “사실을 인정하고 잘못을 반성하는 것이 문재인 대통령에게는 그렇게 어려운 일인가”라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr