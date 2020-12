[인사]경남 창원시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] ◆ 창원시

□ 4급 승진 4명

◇행정 4급 (4명) ▲일자리창출과 박상석 ▲스마트혁신산업국 전략산업과 정현섭 ▲수산과 홍승화

◇시설 4급 (1명) ▲해양정책과 이종근

□ 5급 승진 25명

◇행정 5급 (25명) ▲공보관 조지숙 ▲자치행정과 문영기 ▲회계과 김영현 ▲경제살리기과 권기용 ▲투자유치단 정양숙 ▲시민안전과 강성길 ▲문화예술과 윤혜진 ▲사회복지과 문종주 ▲해양정책과 이정제 ▲도시계획과 심재완 ▲도시재생과 정경규

◇세무 5급 (1명) ▲세정과 이혜숙

◇사회복지 5급 (2명) ▲여성가족과 이수경 ▲노인장애인과 김현정

◇공업(일반전기) 5급 (1명) ▲경제살리기과 강구호

◇보건 5급 (2명) ▲보건위생과 이희순 ▲보건행정과 박정숙

◇의료기술 5급 (1명) ▲건강증진과 정미화

◇시설(일반토목) 5급 (2명) ▲도시계획과 조성민 ▲공원녹지과 차봉재

◇시설(건축) 5급 (2명) ▲시민안전과 강길수

◇시설(지적) 5급 (2명) ▲건축경관과 김귀영 ▲민원지적과 안효종

◇방송통신 5급 (1명) ▲시민안전과 정충현

◇농촌지도관 5급 (1명) ▲농업정책과 한리스

□ 6급 승진 52명

◇행정 6급 (25명) ▲시민소통담당관 차금진 ▲공보관 김태진 ▲감사관 함 성 ▲기획관 정종윤 ▲예산담당관 최인혜 ▲법무담당관 김연숙 ▲자치행정과 팽경일 ▲자치행정과 황윤혜 ▲인사조직과 김은진 ▲인사조직과 양진숙 ▲회계과 노수진 ▲회계과 조광현 ▲경제살리기과 곽지우 ▲일자리창출과 송은아 ▲전략산업과 박순철 ▲신교통추진단 강윤일 ▲하천과 정명근 ▲문화예술과 김보경 ▲문화예술과 윤선향 ▲여성가족과 손가영 ▲보육청소년과 한주은 ▲노인장애인과 강미경 ▲해양사업과 채주화 ▲도시계획과 이미정 ▲주택정책과 이혜정

◇세무 6급 (2명) ▲감사관 김현연 ▲세정과 이혜영

◇사회복지 6급 (2명) ▲감사관 전정은 ▲보육청소년과 윤미연

◇공업(일반기계) 6급 (2명) ▲자원순환과 제갈희순 ▲주택정책과 안점권

◇농업(일반농업) 6급 (1명) ▲농업정책과 김희영

◇보건 6급 (4명) ▲보건위생과 유미영 ▲보건위생과 임영주 ▲보건위생과 지윤정 ▲서부보건지소 변현정

◇의료기술 6급 (2명) ▲보건정책과 엄소연 ▲서부보건지소 진 학

◇환경 6급 (1명) ▲수산과 이은화

◇시설(일반토목) 6급 (3명) ▲시민안전과 이기백 ▲해양정책과 진영화 ▲도시계획과 배 종

◇시설(지적) 6급 (2명) ▲회계과 정선재 ▲도시계획과 손민배

◇방송통신 6급 (1명) ▲정보통신담당관 박준서

◇운전 6급 (2명) ▲공보관 박영호 ▲도시농업과 이정출

◇위생 6급 (1명) ▲보건위생과 최순호

◇전기운영 6급 (2명) ▲대산정수과 김점광 ▲하수운영과 김일석

◇사무운영 6급 (1명) ▲내서읍 김덕얼

□ 7급 승진 42명

◇행정 7급 (21명) ▲시민소통담당관 김선철 ▲시민소통담당관 정지남 ▲공보관 김민경 ▲예산담당관 김채린 ▲예산담당관 황여울 ▲법무담당관 공혜니 ▲자치행정과 김아현 ▲자치행정과 손영선 ▲평생교육과 윤나리 ▲시민안전과 송창환 ▲교통정책과 김진성 ▲교통정책과 진유성 ▲문화예술과 김 영 ▲문화예술과 최지훈 ▲문화예술과 최초희 ▲해양정책과 이채은 ▲도시재생과 안현민 ▲칠서정수과 차금용 ▲하수행정과 배길애 ▲성산도서관 하연웅 ▲창원차량등록과 김소혜

◇사회복지 7급 (2명) ▲보육청소년과 강태연 ▲노인장애인과 정보미

◇사서 7급 (1명) ▲의창도서관 전 진

◇공업(일반기계) 7급 (1명) ▲하수시설과 유대영

◇공업(일반전기) 7급 (1명) ▲해양사업과 김동현

◇농업(일반농업) 7급 (1명) ▲농업정책과 손고빈

◇녹지 7급 (1명) ▲관광과 김지은

◇보건 7급 (1명) ▲보건행정과 한예솜

◇의료기술 7급 (1명) ▲건강관리과 김은진

◇간호 7급 (1명) ▲보건행정과 박선명

◇환경 7급 (1명) ▲환경정책과 최영범

◇시설(일반토목) 7급 (6명) ▲시민안전과 이재석 ▲건설도로과 최영화 ▲하천과 하금희 ▲해양사업과 이동국 ▲도시계획과 이정진 ▲수도시설과 조 영

◇시설(건축) 7급 (3명) ▲회계과 박태근 ▲건축경관과 조아라 ▲도시재생과 강소희

◇방송통신 7급 (1명) ▲시민안전과 이한진

□8급 승진 13명

◇행정 8급 (6명) ▲일자리창출과 김민욱 ▲문화예술과 오연실 ▲자원순환과 박현찬 ▲진해차량등록과 정루빈 ▲마산차량등록과 김민혜 ▲서울사무소 이제훈

◇공업(일반기계) 7급 (1명) ▲석동정수과 장민혁

◇공업(일반전기) 7급 (1명) ▲마산급수센터 김지후

◇농업(축산) 7급 (1명) ▲축산과 김진선

◇보건 7급 (2명) ▲보건행정과 김보미 ▲보건행정과 이소연

◇의료기술 7급 (2명) ▲건강관리과 손민찬 ▲보건행정과 서애진

