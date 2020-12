[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산소방본부(본부장 엄준욱)는 2021년 1월 1일 자로 소방공무원 승진 및 전보인사를 단행한다.

퇴직으로 인한 결원과 조직개편으로 소방령 4명이 승진임용됐고, 소방령 9명이 전보됐다.

◇ 소방령 승진(4명)

▲ 소방본부 119재난대응과 유윤식 ▲ 소방본부 119종합상황실 백선규 ▲ 소방본부 119종합상황실 김명주 ▲ 북부소방서 예방안전과장 민홍

◇ 소방령 전보(9명)

▲ 소방본부 소방행정과 성진용 ▲ 소방본부 119재난대응과 이원근 ▲ 중부소방서 소방행정과장 추연두 ▲ 중부소방서 119재난대응과장 천철환 ▲ 남부소방서 예방안전과장 남신영 ▲ 동부소방서 소방행정과장 김동진 ▲ 동부소방서 119재난대응과장 구성철 ▲ 북부소방서 119재난대응과장 박기동 ▲ 온산소방서 소방행정과장 조영창

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr