용인공영버스터미널 재건축 '탄력'…내년 1월 용역

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 안전상의 문제로 개선이 시급했던 경기도 용인시 처인구 김량장동 23-1 일대 '용인공영버스터미널' 재건축이 본격 추진된다.

용인시는 28일 용인공영버스터미널 건축설계 용역사로 ㈜범건축사사무소를 선정해 내년 1월 용역에 착수한다고 밝혔다.

시는 이와 관련해 지난 9월 조달청에 터미널 재건축 설계용역 계약을 의뢰했다.

용역사로 선정된 ㈜범건축사사무소는 롯데월드타워와 한국전력공사 본사 신사옥 건축 등으로 알려진 국내 굴지의 건축 사무소다. 조달청의 사전수행능력평가와 적격심사 등을 거쳐 최종 선정됐다.

공영버스터미널은 기존 터미널 건물을 철거한 후 1만2188㎡부지에 지상 2층 연면적 3300㎡ 규모로 새로 지어진다.

백군기 용인시장은 "시민들이 안전하고 편리하게 터미널을 이용할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"며 "100만 대도시 위상에 걸맞은 대중교통 체계를 구축하고 시민들의 이동 편의 서비스 품질을 높이겠다"고 강조했다.

