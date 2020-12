[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점은 9층 전기렌지 편집샵에서 ‘펫밀리아 펫케어룸’을 선보인다고 28일 밝혔다.

관리케어 제품은 반려견이 견주와 함께 외부활동후 바이러스, 세균, 미세먼지로부터 좀 더 손 쉽게 관리할 수 있다는 장점이 있다.

목욕 후 털관리는 물론 세계최초 양문형 도어로 교감을 극대화 시키고 서클형 공기순환 시스템으로 갑갑한 룸형식을 벗어나 편안하게 휴식 할 수 있는 공간으로 설계됐다.

또 저소음방식과 헤파필터 사용 그리고 살균 램프를 사용해 항균, 살균 상태로 유지시켜주는 프리미엄 펫케어룸이다.

