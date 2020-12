사학연금, 사회취약계층에 'TP희망나눔기금' 기부

[아시아경제 박지환 기자] 사립학교교직원연금공단은 임직원 성금 모금으로 조성된 TP희망나눔기금 약 2000만원을 '전남사회복지공동모금회(사랑의열매)'에 기부했다고 28일 밝혔다.

TP희망나눔기금은 사학연금 임직원들이 사회공헌을 위해 자발적으로 모금한 성금이다. 이번에 모인 기금은 코로나19 장기화와 함께 겨울나기가 더욱 힘들어진 지역사회 조손가정, 한부모가정, 위탁가정 등 사회취약계층에게 따뜻한 온기가 전해지길 바라며 조성됐다.

이번 기부는 기관 간 협업으로 진행됐다. 사학연금은 기부 계획 수립?재원 조달을 추진하고 나주시는 지원대상을 선정했다. 그리고 투명한 집행과 관리를 위해 전남사회복지공동모금회에 전달된 기부금은 지원대상으로 선정된 취약계층에게 연말에 지원될 예정이다.

주명현 이사장은 "사학연금이 광주전남 혁신도시 공공기관으로서 사회적 책임을 적극 이행함으로써 지역사회에 조금이나마 보탬이 될 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

