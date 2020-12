세종, ‘공공보육 이용률’ 50% 목표…국공립어린이집 확충 속도

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 공공보육 이용률 50%를 목표로 지역 내 국공립어린이집 확충에 속도를 낸다.

28일 시에 따르면 이날 시는 다정동 복합커뮤니센터에서 국공립 다정하나어린이집이 개원식을 갖고 운영을 시작했다.

다정하나어린이집은 지역 75번째 국공립어린이집으로 시는 올해 36억원의 예산을 들여 총 24곳의 국공립어린이집을 확충했다.

특히 다정하나어린이집은 하나금융그룹의 사회공헌사업의 일환으로 보건복지부와 지방자치단체가 협약을 체결해 추진하는 ‘국공립어린이집 지원사업’의 첫 결실이라는 점에서 의미를 갖는다.

시와 하나금융그룹은 2018년 5월 전국에서 처음으로 국공립어린이집 지원사업 추진을 위한 협약을 체결했다. 협약은 사업비의 30%를 시가 부담하고 70%를 하나금융그룹이 지원하는 것을 핵심으로 체결됐다.

다정하나어린이집은 전체 면적 902㎡ 규모에 보육실, 유희실, 교사실 등을 갖췄으며 총 정원은 94명이다. 운영은 지난 7월 공모로 선정한 보육경영제이원이 맡는다.

시는 다정하나어린이집에 이어 내년 중 신규 국공립어린이집 설치와 기존 민간 어린이집의 국공립 전환 등으로 총 28곳의 국공립어린이집을 확충할 계획이다.

영아 중심의 소규모 국공립 보육시설 확충도 추진한다. 소규모 국공립 보육시설은 개인 소유의 건물에서 운영하는 가정어린이집 중 국공립 전환을 신청한 어린이집을 대상으로 적합시설을 선발해 10년간 시가 임차해 활용하는 방식으로 운영된다.

궁극적으로 시는 국공립어린이집을 올해 75곳에서 2022년까지 110곳으로 확충해 정부지원을 받는 공공보육 이용률을 50%로 끌어올린다는 복안이다.

이춘희 세종시장은 "공보육 활성화를 위해 국공립어린이집을 단계적으로 확충, 2022년까지 지역 내 국공립어린이집을 110곳으로 늘려가겠다“며 ”시는 공공보육의 양적성장을 이루는 동시에 지역 공공-민간 어린이집의 상생·발전을 도모하는데도 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr