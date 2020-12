KB증권, 네이버 인증서 활용한 '모바일 등기우편 서비스' 개시

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 향후 고객이 영업점으로 요청하는 자료는 네이버 인증서를 활용한 '모바일등기우편'서비스로 발송한다고 28일 밝혔다.

기존에는 고객 요청 자료를 우체국 등기우편을 통해 발송했는데 고객이 받아보기까지 2일의 시간이 소요됐으며 직원들은 우체국 방문을 위해 자리를 비워야했다.

KB증권 모바일등기우편 서비스는 고객이 요청하면 네이버 앱을 통해 고객에게 바로 발송할 수 있어 고객 및 직원 모두에게 효율적인 통보수단이 될 것으로 기대하고 있다.

직원입장에서는 우체국 우편물 발송을 위한 인쇄, 봉입 등 우체국 방문에 소요되는 많은 시간을 줄일 수 있으며 이를 고객서비스 응대에 활용할 수 있고, 고객입장에서는 요청한 자료를 전자문서로 간편하고 빠르게 받아볼 수 있게 된다는 게 회사 측 설명이다.

모바일등기우편 서비스를 이용하기 위해서는 네이버 회원가입 및 네이버 앱 설치가 필요하며, 네이버인증서를 통한 간편인증(암호, PIN, 생체인증)방식으로 요청한 문서를 바로 열람할 수 있게 된다.

모바일등기우편 서비스는 우체국 등기우편과 법적 효력이 동일할 뿐 아니라 개인식별번호(CI)를 기반으로 발송되기 때문에 고객의 휴대전화번호가 바뀌어도 정확하게 도달되는 장점을 갖고 있다.

장승호 KB증권 디지털혁신본부장은 "고객서비스의 지속적 향상을 위해 고객 요청 자료에 국한하지 않고, 월간 거래내역 통지 등 정기로 발송하는 종이우편물에 대해서도 빠른 시일 내에 서비스가 가능하도록 업무범위를 확대할 예정"이라며 "이는 종이우편물 절감을 통해 KB금융그룹 차원에서 강조하고 있는 ESG(Environmental, Social, Governance)경영을 실천하는 길이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr