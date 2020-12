오늘부터 구직수당 300만원 온라인 신청…"빠르면 1월 지급"

'국민취업지원제도' 시행계획 발표

"K-일자리 방역 핵심수단 자리매김"

고용센터 등 전국 171곳 방문신청

[아시아경제 김보경 기자] 오늘(28일)부터 저소득 구직자, 청년, 장기실업자 등에 대한 구직수당 300만원을 지급하기 위한 사전신청접수가 시작된다. 정부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 감안해 이르면 내년 1월에 구직수당을 지급한다는 계획이다.

이재갑 고용노동부 장관은 이날 오전 정부세종청사에서 브리핑을 열고 이 같은 내용의 국민취업지원제도 시행계획과 준비상황을 소개했다. 이 장관은 "코로나19로 엄중한 시기에 국민취업지원제도가 시행되는 만큼 국민 여러분이 한시라도 빨리 지원받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이어 "소득ㆍ재산조사 등 행정절차를 최대한 앞당겨 빠르면 1월 중에 구직촉진수당이 지급되도록 하겠다"면서 "이를 이해 오늘 온라인 사전신청을 시작하고자 한다"고 말했다.

내년 신설되는 국민취업지원제도는 저소득 구직자, 청년, 경력단절여성 등을 대상으로 취업지원서비스와 구직수당 최대 300만원(월 50만원X6개월)을 제공하는 '한국형 실업부조'다.

구직수당은 기준 중위소득 50% 이하에 재산 3억원 이하, 2년 이내에 100일 이상 일한 경험이 있는 구직자 40만명에게 지급한다. 중위소득 50% 이하는 1인 기준으로 약 91만원, 4인 기준 244만원 이하가 해당된다. 2년 이내에 일을 한 경험이 없는 경우에도 소득ㆍ재산 기준을 충족하면 약 15만명을 선발해 지원하기로 했다. 정부는 향후 소득기준을 완화해 구직수당 지급 대상을 단계적으로 늘려나갈 계획이다.

구직수당뿐만 아니라 일대일 심층상담을 거쳐 개인별 취업활동계획 수립, 직업훈련, 일경험 프로그램 등 다양한 취업지원서비스도 받게 된다.

오늘부터 국민취업지원제도 홈페이지(www.work.go.kr/kua)에서 온라인 사전 신청이 가능하다. 자신이 구직수당 지급 대상인지 파악할 수 있으며, 참여 신청에 필요한 정보를 미리 입력해 예약 신청할 수 있다. 내년부터는 오프라인 신청도 가능하다. 현재 고용센터 101곳에 더해 중형센터 30곳, 출장소 40곳 등 총 70곳을 신설해 171곳에서 신청할 수 있다. 전국 어느 곳에서도 1시간 이내에 방문신청이 가능하도록 한다는 방침이다.

이 장관은 "내년 1월 1일부터 국민취업지원제도가 시행되면 우리나라도 대부분의 OECD(경제협력개발기구) 국가처럼 고용보험과 실업부조를 양대 축으로 하는 중층적 고용안전망을 갖추게 된다"고 강조했다. 그는 "국민취업지원제도가 고용위기를 극복할 수 있는 'K-일자리 방역'의 핵심 수단으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr