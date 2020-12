[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ DMS = 유동성 확보 위해 64억원(80만주) 규모의 자기주식처분 결정.

◆ 율호 = 박상배 대표 체제에서 이정남 대표 체제로 변경.

◆ SGA솔루션즈 = 19억원 규모의 베트남 SJC Securities Corporation 주식 취득 결정.

◆ 나이벡 = 운영 및 시설자금 확보 위해 100억원 규모의 신주인수권부사채권 발행 결정.

◆ 씨엔플러스 = 10억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정.

◆ 알테오젠 = ALT-BB4(재조합 인간 히알루로니다아제) 단회 투여의 안전성과 내약성 및 약동학 특성을 평가하기 위한 제1상 임상시험계획 신청.

◆ 메드팩토 = 300억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정.

◆ 수젠텍 = 56억원 규모의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항체 신속진단키트 공급계약 해지.

