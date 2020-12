[아시아경제 임춘한 기자] 유상범 국민의힘 의원과 '한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임'(한변)은 23일 공수처장 의결 요건을 완화한 개정 공수처법이 위헌이라며 헌법소원을 청구한다고 밝혔다.

유 의원은 이날 보도자료를 통해 "문재인 대통령이 공수처장 후보 추천에 대한 야당의 비토권을 무력화하고 재판·수사·조사 실무 경력이 없는 변호사들도 공수처 검사로 임명할 수 있도록 한 개정안을 공포함으로써 헌법 정신을 유린하고 법치주의를 훼손했다"고 주장했다.

유 의원은 "개정안을 통해 무소불위의 공수처가 헌법상 최고 수사기관인 검찰총장을 배제하고 정권 수사를 독점하게 됐다"며 "판·검사에 대한 수사·기소권을 빌미로 사법권의 독립을 위협하는 헌법 부정과 법치 파괴의 사태가 도래하게 됐다"고 말했다.

