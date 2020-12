변창흠, ‘여성은 화장 때문에’ 논란에…“취지 그게 아냐” 유감표명(종합)

진선미 위원장 “여성 편견 조장 우려” 지적

[아시아경제 임춘한 기자] 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 23일 “우리나라 문화는 서로 모르는 사람하고 아침을 먹지 않는다. 특히 여성인 경우 화장 때문에 아침을 같이 먹는 것이 아주 조심스럽다”고 한 발언이 논란이 되자 유감을 표명했다.

변 후보자는 이날 국회 국토교통위원회 인사청문회에서 서울주택도시공사(SH) 사장 시절 ‘못사는 사람들이 밥을 집에서 해서 먹지 미쳤다고 사서 먹느냐’는 발언을 해명하는 과정에서 “아침 식사하는 것을 전제로 부엌을 줄이고 (공유식당을) 만들어 놓으면 실제로 문화가 맞는가라는 취지로 얘기 한 것”이라며 이같이 말했다.

변 후보자는 “경제적 능력이 떨어지는 분들은 아침을 사먹는 것도 비용 부담이라, 무조건 아침을 사먹는 형태로 설계하면 곤란하다는 얘기를 한 것”이라며 “앞뒤가 없이 '가난한 사람은 외식도 하지마라'로 비약되는 것은 너무 억울하다”고 밝혔다.

국회 국토교통위원장인 진선미 더불어민주당 의원은 “공유주택을 설명과정에서 ‘여성이 화장 때문에 아침을 안 먹는다’는 표현을 썼는데 약간의 오해, 여성에 대한 편견을 조장할 수 있는 우려가 있다”고 지적했다.

변 후보자는 “임대주택 제반 시설을 설계 할 때는 이용 수요를 잘 판단해야 된다는 취지로 말씀드린 것”이라며 “듣는 분들 입장에서 다른 오해를 가져올 수 있었던 것 같다. 취지가 그게 아니었다. 유감을 표한다”고 말했다.

변 후보자는 ‘행복주택 입주자로 차 없는 대상자를 선정해야 한다’고 한 것과 관련해서는 "주차장 만들려면 지하를 파야 하는데 비용이 너무 많이 든다"며 "임대주택에 사는 대학생이 차를 끌고 다니지는 않지 않나"라고 밝혔다.

