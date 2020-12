▶ 김석범씨 별세, 김승모(㈜한화 방산부문 대표)씨 부친상 = 23일 오전 11시, 제주시 부민장례식장 4분향실. 발인 26일 오전 7시, 장지 양지공원 99골 선영. 064-742-5000

