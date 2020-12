강서구 방화5구역 건축심의 통과…1600가구 대단지 공급

[아시아경제 임온유 기자] 서울 강서구 방화5구역이 특별건축구역 지정을 위한 건축심의를 통과했다.

서울시는 22일 건축위원회를 개최하여 강서구 공항동 18 일대 방화5재정비촉진구역 주택재건축정비사업 건축계획 안을 '조건부 의결'로 통과시켰다고 23일 밝혔다.

이번 결정으로 방화5구역은 1657가구의 대단지 아파트가 들어설 예정이다. 이 가운데 임대주택은 61가구다. 착공 예정일은 2022년 10월, 준공예정일은 2025년 10월이다.

방화5구역은 공공성을 확보하기 위해 특별건축구역으로 지정됐다. 특별건축구역의 취지에 맞도록 획일적인 배치 및 건축물의 형태에서 탈피하고, 가로에 순응하는 주동 특화계획을 수립했다. 각 세대에는 돌출개방형발코니 공간을 확보해 입면 다양화는 물론 포스트 코로나 시대를 대응할 수 있는 건축계획을 마련하였다.

또한, 지역 주민간 다양한 활동이 이루어지고 소통이 가능한 커뮤니티를 배치해 지역 공동체 활성화 및 지역 공동체의식 향상을 유도했다. 소형 임대주택의 소셜믹스로 임대주택과 분양주택 주민 간 차별없는 공동주택 계획도 제시했다.

김성보 주택건축본부장은 “이번 사업은 도시적 맥락 유지하고, 특별건축구역의 제도를 통해 기존의 획일적인 아파트 배치 및 입면계획에서 탈피한 조화롭고 창의적인 형태의 아파트 계획이 시도됐다”며 “앞으로도 창조적 도시경관을 창출하는 공동주택 계획을 도입해 서울의 미래 경관 발전에 큰 효과가 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

