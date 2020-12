금태섭 "극단적 세력 제외하고 야권연대…안철수와 선의의 경쟁"

[아시아경제 이지은 기자] 서울시장 후보 출마 선언을 한 금태섭 전 의원이 극단적 세력을 제외하고 야권이 모두 힘을 합쳐야 한다고 밝혔다. 태극기 세력 등을 제외하고, 국민의힘과 국민의당 등 범야권 통합을 제안한 것으로 보인다. 역시 후보 출마를 선언한 안철수 국민의당 대표와는 선의의 경쟁을 하겠다고 밝혔다.

금 전 의원은 23일 KBS 라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "반문으로 다 합친다고 생각은 안 한다. 소위 말하는 정말 극단적인 견해를 가진 분들까지 다 하는 것은 아니"라며 이같이 말했다.

그는 "이번에는 다 야권이 힘을 합쳐야 된다"며 "국민의힘에도 훌륭하신 분들이 많고 역동적인 초선의원들도 많고 지금 제1야당으로서 가장 사실 중심에 있는 것은 맞으니까 다 힘을 합쳐서 이번에는 견제에 나서는 것이 이번 선거에서 가장 중요하다"고 말했다. 국민의힘과도 연대가 가능하다는 것.

단 국민의힘에 입당해 경선을 하는 것에는 선을 그었다. 금 전 의원은 "단일화 얘기만 나오면 언론도 그렇고 다들 관심이 '어떤 방식으로 하느냐?' '어떻게 해야 누구한테 유리하느냐?'"라며 "그러다 보면 그냥 국민의힘에 금태섭, 안철수 들어가는 그 모습밖에 안 된다. 그런 논의를 미루고 어떻게 할 것인지를 의논하는 것이 더 먼저 중요하다"고 말했다.

그는 안 대표에 대해서는 "집권세력을 견제해야 된다, 그리고 이번 선거가 국민과 시민의 승리가 되어야 된다는 점에서는 저도 동의를 하고 선의의 경쟁을 할 생각"이라고 말했다.

금 전 의원은 출마 동기와 관련 "자영업자들이나 일자리를 전혀 찾기 힘든 젊은이들이 올 겨울을 어떻게 넘길지 걱정을 하고 있는데 우리가 지난 1년간 한 것은 법무부 장관과 검찰총장의 충돌이고, 가장 중요하게 추진한 게 공수처"라며 "그것이 진짜 이 시점에 그렇게 중요한 것인가, 우리 사회가 이 위기를 극복하기 위해서 뭐에 집중해야 되는가 굉장히 많은 생각을 했다"고 밝혔다.

그는 윤석열 검찰총장 문제와 관련해 "대통령이 나서서 '내가 임명한 검찰총장이지만 내가 국정의 최종 책임자인데, 미안하지만 새 사람을 해야겠습니다' 이렇게 하고 넘어갈 수 있는 문제를 1년 내내 끌고 있다"며 "코로나 극복 문제 또 부동산 문제, 이런 것들은 정작 중요한 문제들은 뒷전으로 밀리고, 다른 의견을 이야기하면 '왜 정부를 공격하느냐? 대통령이 잘하고 계신데' 라며 입을 다물게 만든다"고 지적했다.

고위공직자범죄수사처(공수처)에 반대하면서 더불어민주당을 떠난 그는 "이번 선거에 한 번 민주당이 회초리를 맞고 져야 제대로 된 목소리가 나올 수 있다"며 "임대차 3법 같은 것 추진할 때 일체 다른 목소리를 허용하지 않고, 이것은 지금 내부적으로 어떤 변화를 하기는 어려운 지경에 이르렀다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr