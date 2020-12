함양군, 합동설계단 운영 … 예산 절감 효과

기술교류·업무역량 강화·주민 불편 최소화



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 내년 2월 말까지 건설경기 활성화와 기술직 공무원 역량 강화, 예산 절감 효과 등을 위해 합동설계단을 운영한다고 23일 밝혔다.

이번 합동설계단은 강득만 건설교통과장을 총괄반장으로 군청 및 읍면 17명의 기술직 공무원으로 구성해 내년 2월 28일까지 70일간 운영하게 된다.

올해 건설교통과 소관 건설사업 228건 55억7000만 원에 대한 실시설계를 통해 1억8000만 원의 설계비를 절감할 것으로 예상한다.

이번 합동설계단은 현장 조사 및 측량, 설계도서 작성 등 3개 반으로 편성해 선후배 기술직 공무원 간 기술 교류와 업무 역량 강화, 현장에서 발생 가능한 문제점 및 원성을 사기 전에 예방해 건설공사 과정에서의 주민 불편을 줄일 수 있을 것으로 전망하고 있다.

군은 겨울철 시공 가능한 사업을 우선 설계 완료해 발주하고, 겨울철이 끝나는 즉시 사업을 발주하여 신속 집행을 도모할 방침이다.

서춘수 함양군수는 “이번 합동설계단 운영으로 토목직 공무원의 기술력 향상과 역량 강화 등 다양한 효과가 기대된다”며 “오는 2월 말까지 설계를 마무리하고 3월 초 공사에 착공, 재정 신속 집행을 통한 지역 경제가 활성화될 수 있도록 노력을 다하겠다”고 말했다.

