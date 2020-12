[세종=아시아경제 김현정 기자] 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 22일 충북 음성군 소재 종오리 농장(약 6000수 사육)에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다고 밝혔다.

22일 해당 농장으로부터 산란율이 감소했다는 의심 신고를 받고 충북 동물위생시험소에서 정밀검사를 실시한 결과 H5형 항원이 검출됐다고 밝혔다. 고병원성 여부는 1~3일 후 나올 예정이다.

중수본은 H5형 항원 검출 즉시 초동대응팀을 현장에 파견해 해당 농장에 대한 출입 통제, 역학조사 등과 함께 반경 10km 내 농장에 대한 이동제한 및 예찰·정밀검사를 실시중이다.

