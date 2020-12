현대중공업, 자율운항 솔루션 개발 아비커스 설립

[아시아경제 문혜원 기자] 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 310,000 전일대비 3,500 등락률 -1.12% 거래량 66,974 전일가 313,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 한국조선해양, VLCC 4척 3910억에 수주[e공시 눈에 띄네]코스피-10일현대重, 두산인프라 인수…건설기계 분야 10년 내 글로벌 톱3 목표 close 는 자율운항 솔루션과 항해 보조시스템을 개발·판매하는 신규회사 아비커스를 설립한다고 22일 공시했다.

이는 자율운항과 관련된 그룹 내 조직을 별도 분리하는 것으로, 현대중공업지주가 60억원을 들여 100% 자회사로 설립한다.

현대중공업그룹 관계자는 "인공지능 기술을 활용한 항해 보조 시스템 시장의 성장 가능성을 보고 선제적 진출을 위해 신규법인을 설립했다"고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr