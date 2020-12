[아시아경제 문혜원 기자] JT친애저축은행은 본사 사무실을 기존 서울 강남구 테헤란로에서 중구 을지로 파인애비뉴 빌딩으로 옮겼다고 22일 밝혔다.

JT친애저축은행이 본사를 이전한 것은 2012년 한국 진출 이후 처음이다.

박윤호 JT친애저축은행 대표이사는 기념식에서 "본사 이전을 계기로 사내 분위기를 쇄신하고 업계 선도 이미지를 확고히 하는 등 제2의 도약을 준비할 것"이라고 말했다.

