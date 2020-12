'150여 마리 출산' 사람 기준 134살 판다…세계 최고령 판다 '신싱' 38세로 숨져

종전 최고령 기록보다 2개월 더 살아

지난 10월 말부터 급격 건강 악화

150여 마리 판다 출산…전 세계 곳곳에 후손

[아시아경제 김봉주 기자] 중국에 살던 세계 최고령 판다 신싱(新星·암컷)이 38세의 나이로 숨졌다. 사람 나이로 따지면 무려 130세를 넘긴다.

22일 중국 성주망(星洲?) 등 해외 언론에 따르면 충칭(重慶) 동물원은 신싱이 태어난 지 38년 4개월만인 지난 8일 생을 마감했다고 밝혔다.

앞서 신싱은 지난 10월 말부터 식욕 감퇴 증상을 보이며 자주 졸았다.

이후 신싱의 건강은 급격히 악화돼 기침, 호흡 곤란 증세를 보였다. 또 복부 팽창으로 배변에 어려움을 겪었다.

중국 판다 보호 연구 센터 등 전문가들이 신싱을 구하기 위해 노력했지만 결국 세상을 떠났다.

충칭동물원은 신싱의 노환으로 인한 합병증 발생으로 숨지게 된 것으로 보고 있다.

신싱은 1982년 쓰촨(四川)성 야생에서 태어나 1983년6월 충칭 동물원으로 옮겨졌고, 중국인들로부터 많은 사랑을 받아왔다.

신싱은 죽기 전까지 150여 마리의 판다를 출산했다. 그녀의 후손은 중국 전역 및 미국, 캐나다, 일본에 퍼져 있다.

판다의 수명이 통상 20~25년 안팎인 것을 볼 때 신싱은 사람 나이로 115~134세 였던 것으로 추정된다.

충칭동물원은 판다의 1년이 사람의 3~3.5년에 해당한다고 밝혔다.

종전 최고령 판다는 지난 2016년 38살2개월로 홍콩 동물원에서 숨진 자자다.

한편 신싱은 지난 8월 충칭 동물원에서 38번째 생일 케이크를 받아 중국판 트위터인 웨이보 등 전 세계 언론으로부터 큰 관심을 받았다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr