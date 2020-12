구리시, 고위험시설 종사자 전원 코로나19 '선제적 검사' 지시

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시 관내 고위험시설 종사자는 주기적인 선제적 코로나19 검사를 받아야 한다.

구리시는 22일 "별도 안내 시까지 매주 임시 선별 검사소에서 고위험시설 종사자를 대상으로 코로나19 검사를 의무적으로 실시하도록 했다"며 코로나19 대응 시 안전대책본부 회의 내용을 전했다.

이는 최근 수도권을 중심으로 감염 취약기관과 시설의 집단 감염 급증에 따른 조치로써 비용은 전액 국고로 부담한다.

이에 따라 구리시 관내 41개 장기요양시설과 주야간보호센터 종사자 500여 명은 구리시 체육관과 LH 구리갈매사업단에 설치 운영 중인 임시 선별 검사소를 직접 방문해 검사를 받아야 한다. 주·야간보호시설을 이용하는 어르신도 검사를 받을 수 있다.

안승남 구리시장은 "특히 노인요양시설은 코로나19에 매우 취약한 고위험군 시설이므로 이용자와 종사자에 대한 철저한 방역 수칙 준수가 절대 필요하다"고 강조했다.

한편, 시는 노인요양시설 내 감염관리 강화를 위해 접촉 면회 금지, 병원 진료 등 부득이한 경우 외 외출 금지, 출입자 통제, 거리 두기 등을 당부했다.

