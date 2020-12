대구시, 민족자본 첫 백화점 '무영당' 건물 매입 "문화자산으로 보존"

구상 시인 활동공간 '대지바' 건물도 매입

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구시가 근대건축물로서 역사·문화적 가치가 매우 높은 '무영당'과 '대지바'를 철거 직전 극적으로 매입, 이를 보존할 수 있게 됐다.

22일 대구시에 따르면 '무영당'은 강점기 일본자본에 맞서 조선인 자본가 이근무가 건립한 최초의 백화점으로, 그가 후원한 이상화·이인성 등 지역의 신지식인·예술인들이 활발하게 교류하던 공간이었다.

'대지바'는 6·25 전쟁기 향촌동의 귀공자로 불리며 피난문인들의 후원자 역할을 했던 구상 시인이 후배 문학가들과 자주 들렀던 활동공간이다.

대구시는 소실 위기에 놓인 원도심 근대건축물 보존을 위해 동향을 주시하던 중 '무영당'과 '대지바' 철거 정보를 입수하고 끈질기게 소유주를 설득하며 협상을 진행해 매입에 성공했다.

매입한 두곳에 대해서는 앞으로 전문가와 시민들의 다양한 의견을 들어 청년, 시민들이 즐겨 찾고 다양한 실험이 시도되는 생동감 있고 사랑받는 공간으로 조성할 계획이다.

자산 전반에 대한 체계적인 조사와 관리를 위해 '문화재청 역사문화자산 조사사업'과 연계해 조사와 DB화를 진행하고 있으며, 대구건축문화연합과 협조해 도시재생 아카이브도 구축할 방침이다.

