심상정 "변창흠 퇴출해야…유가족 용서 전제돼야 장관으로 인정"

[아시아경제 강나훔 기자] 심상정 정의당 의원은 22일 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대해 "시대착오적 인식부터 점검하고 퇴출해야 한다"고 말했다. 심 의원은 국회 국토교통위원회 소속으로 변 후보자 인사청문위원이기도 하다.

심 의원은 22일 국회에서 열린 의원총회에서 "변 후보자의 과거 망언으로 국민 분노가 커지고 있다"며 이같이 말했다.

심 의원은 4년 전 전철역 스크린도어를 고치다 숨진 '구의역 김군'에게 사고 책임을 전가하는 듯한 변 후보자의 발언을 겨냥해 "그토록 참담한 말로 유가족과 시민의 마음을 헤집어놓고 상투적인 사과로 국민들의 마음을 되돌릴 수 있다고 생각했느냐"고 꼬집었다.

이어 "정부와 정치권에 생명과 인권에 관한 이런 저급한 인식이 만연해 있기 때문에 중대재해기업처벌법이 지금까지도 미뤄지고 있는 것이 아닌가, 국민들은 반문하고 있다"면서 "변 후보자가 주택정책에 있어 진일보한 입장을 가지고 있음을 잘 알고 있고, 소중하게 생각하고 있으나 제 아무리 좋은 정책이라도 그 안에 사람이 없다면 무슨 소용인가. 그것이 변 후보자를 향한 민심이라는 점을 분명히 유념해야 할 것"이라고 지적했다.

심 의원은 그러면서 "국민의 이해와 유가족의 용서가 전제될 때만 정의당은 변 후보자를 장관 후보자로서 인정할 수 있다"고 했다.

