'문준용 심사 공개불가'에 野 서울시장 후보들 맹공…"개혁하겠다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 장남인 문준용씨가 코로나 예술인 지원금 1400만원을 받아간 것과 관련, 지급처인 서울문화재단이 심사결과 공개 불가 방침을 밝힌 데 대해 야권 서울시장 후보들이 "개혁하겠다"며 맹공을 펼쳤다.

안철수 국민의당 대표는 22일 페이스북을 통해 관련 기사를 공유한 후 "서울시정 개혁과제 중 하나"라며 "공적 비용이 사용되는 심사는 일정한 절차와 기준을 정해 결과를 공지하고 열람할 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

그는 "서울문화재단도 개혁해서 점수를 숨길 일 없도록 공정하게 운영하겠다"고 말했다.

이혜훈 전 국민의힘 의원도 이날 페이스북에서 "이런 서울, 끝내겠다"며 "그동안 서울시와 서울시관련기관들의 예산집행에 끊임없이 제기되는 문제는 대상자 선정이 납득이 안 되고 심사기준과 근거 공개조차 거부한다는 것"이라고 지적했다.

그는 "서울시는 사업을 심사하는 것이 아니라 사람을 심사한다는 얘기가 만연하고 있다"며 "문 씨 관련 서울시문화재단의 행태를 보면 소문이 괴담만은 아닐 듯하다"고 말했다.

이 전 의원은 "문 씨가 1400만원을 지원받게 된 심사의 기준, 평점, 근거 등을 밝히라는 국민의 요구에 서울시예산으로 운영되는 산하기관이 절대불가 방침을 밝힌 사유는 개인정보가 포함되어 있기 때문"이라며 "이런 경우 예산지원 여부를 판단하는 심사내용과 무관한 개인 사생활에 해당하는 정보는 삭제한 가명정보 혹은 익명정보를 공개하는 것이 상식"이라고 지적했다.

그는 "문 씨는 서울시문화재단으로부터 1400만원을 지원받은 동일한 사업으로 이미 올 1월 민간재단에 지원을 신청했고 3000만원을 지원 받은 바 있음이 드러났다"며 "민간에서 지원 받은 동일사업에 국민의 혈세를 중복지원하는 것이 문제 안된다는 서울시 문화재단은 국민의 혈세를 받아 쓸 자격이 없다"고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr