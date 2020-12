S-OIL, 대전·울산KTX역에 구도일 트리 설치

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL은 코레일과 함께 연말연시 KTX를 이용하는 승객들에게 즐거운 체험 제공을 위해 17일부터 내년 1월 15일까지 대전, 울산역에서 '구도일 트리(Tree)'를 운영한다.

약 3미터 높이의 투명한 스노볼 모양으로 제작한 구도일 트리는 S-OIL 캐릭터인 구도일 인형과 굿즈 등의 조형물과 LED 조명으로 장식하여 풍성한 연말연시 분위기를 연출했다. '으라차차 대한민국 2021'라는 응원 메시지를 담아 희망찬 새해를 기원하고 있다. 또 S-OIL은 구도일 트리 운영 기간 중 SNS 인증 사진 이벤트를 진행하여 당첨된 KTX 이용승객 100명에게 구도일 쿠션을 경품으로 제공한다.

S-OIL은 지난 2017년 처음으로 코레일과 함께 울산역에 구도일 캐릭터 트리를 설치, 이색 볼거리를 제공하여 승객들에게 호평을 받았다.

S-OIL 관계자는 "코로나19로 인해 정신적으로 지치고 힘든 상황에서 KTX를 이용하는 승객들이 따뜻한 빛의 조명으로 꾸며진 구도일 트리를 즐겁게 감상하고, 건강한 2021년 새해를 맞이하시기를 바라는 마음에서 이번 행사를 준비했다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr