코베스트로, 코로나19로 인한 임직원 임금 삭감분 100% 환급

예상보다 빠른 시장 회복, 4분기에도 지속적인 실적개선 예상

12월 급여에 임금 삭감분 전액 환급

[아시아경제 황윤주 기자] 독일계 화학 소재 기업 코베스트로가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹으로 인해 일시적으로 삭감했던 임금을 12월급여에 100% 환급했다.

지난 7월부터 6개월간 실시되었던 임금 삭감은 코로나19 펜데믹으로 인한 고통분담과 고용 안정을 위해 노동조합에서 먼저 회사측에 제안했으며, 독일본사를 시작으로 유럽 ,미국, 아시아퍼시픽 등 전세계 직원들이 자율적으로 참여했다. 한국지사 또한 대부분이 직원이 참여했으며, 6개월간 직급별로 최대 15프로까지 삭감에 동참했다.

코로나 19 영향으로 어려웠던 글로벌 시장이 예상보다 빠르게 회복되고 있으며 수요 또한 지속적으로 늘어나고 있다. 4분기에도실적 개선이 예상되며, 내년에는 글로벌 경기 회복으로 인해 상황이 더 나아질 것으로 전망하고 있다.

코베스트로 또한 예상보다 빠른 글로벌 회복세에 힘입어2020년 가이던스(예상실적)를 상향 조정했다. 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)는 14억4000만~15억유로(한화 약 2조212억)로 예상하고 있으며, 영업활동을 통한 현금흐름(FOCF)는 4억~5억5000만 유로로 예상하고 있다.

한편, 코베스트로의 주요 제품으로 폴리카보네이트, 폴리우레탄, 코팅, 페인트 및 접착제 원료, 특수필름, 반도체 및 첨단 디스플레이 소재 등이 있다. 국내외에 유수한 기업에 혁신적인 제품을 공급하고 있으며, 고객사들에게 최적화된 솔루션을 제공하기 위해 경기도 용인에 신소재 제품을 전시하는 쇼룸 연구실, 회의실 등으로 구성된 폴리머 기술개발센터를 운영하고 있다.

