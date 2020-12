野, ‘낙마 1순위’ 변창흠 향해 “비리종합세트 지명철회하라”

22일, 막 오른 장관 후보 인사청문회

첫날 전해철 ‘갭투자 의혹’ 제기…“대통령 측근 선거관리 부적절”

與, 권덕철 청문회 백신 증인 거부…주호영 “하나마나한 청문회”

[아시아경제 원다라 기자, 임춘한 기자] 이번 주 인사청문회 정국의 막이 올랐다. 국회는 22일부터 24일까지 행정안전부ㆍ보건복지부ㆍ국토교통부ㆍ여성가족부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 실시한다. 특히 야당의 '낙마 1순위'인 변창흠 국토부 장관 후보자 청문회를 앞두고 전운이 감돌고 있다. 국민의힘은 첫날부터 '친문(친문재인) 핵심'인 전해철 행안부 장관 후보자를 정조준했다.

주호영 국민의힘 원내대표는 22일 국회에서 열린 원내대책회의에서 "내년 4월 선거를 앞두고 (전 후보자를 행안부 장관에) 넣었다. 변 후보자는 비리 종합세트"라고 비판했다. 권덕철 복지부 장관 후보자 청문회에 대해선 "백신 관련 증인이 한 사람도 없다. 더불어민주당이 증인채택을 거부해 하나마나한 청문회가 됐다"고 날을 세웠다. 이종배 국민의힘 정책위의장도 "변 후보자의 능력을 논하기도 전에 심각한 인성문제로 청문회장에 설 자격이 있는지 회의감이 든다"며 "문재인 대통령은 지명을 즉각 철회하라"고 압박했다.

국민의힘은 전 후보자에 대해 친문 핵심인 이른바 '3철'(전해철ㆍ이호철ㆍ양정철) 중 한 사람으로, 선거 관리를 주관하는 부처 장관으로 부적절하다고 지적한다. 국회 행정안전위원회 국민의힘 간사인 박완수 의원은 이날 아시아경제와의 통화에서 "이 정부 들어 행안부 장관 세 사람을 민주당 현직 국회의원으로 임명했다"며 "특히 보궐선거, 대통령선거, 지방선거를 앞두고 대통령 측근을 임명하는 것은 있을 수 없는 일"이라고 밝혔다. 국민의힘은 전 후보자의 서울 강남구 도곡동 아파트 '갭투자 의혹'도 제기하고 있다.

권 후보자 청문회에서는 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 대책' 질의가 집중될 전망이다. 권 후보자는 '백신 확보가 늦어지고 있다는 비판이 있다'는 지적에 "현재까지 확보한 4400만명분의 백신은 성공 가능성이 높은 백신이므로 집단면역을 형성하는 데 부족하지는 않을 것"이라고 답했다. 북한에 백신을 지원할 계획인지를 묻는 질문에는 백신 확보 상황과 국민적 정서를 고려해 신중한 검토가 필요하다고 했다.

권 후보자에 대한 부동산 공세도 예상된다. 권 후보자는 자신과 배우자 명의의 서초구 방배동 아파트(6억5300만원), 강남구 일원동 아파트 전세권(7억원), 강원도 양양 단독주택(2억9000만원), 강남구 개포동 상가 지분 (26.4㎡ㆍ2억8000만원), 개포동 건물 임차권(3000만원)을 신고했다. 국민의힘에서는 갭투자 의혹을 제기했고 권 후보자는 "서로 전세 시점들이 맞지 않아 이사를 못했을 뿐 시세차익을 위해 해당 아파트를 매입한 것은 아니다"라고 해명했다.

여야의 최대 격전지는 오는 23일 열리는 변 후보자 청문회다. 국민의힘은 변 후보자 낙마에 당력을 집중하고 있다. 변 후보자는 서울주택도시공사(SH) 사장 재임 시절 공공주택 입주자를 '못사는 사람들'이라고 지칭하고, 구의역 스크린도어 사고의 책임을 희생자에 돌리는 듯한 발언을 해 논란에 휩싸였다. 이밖에 SH 사장으로 재직 당시 마케팅 전문 계약직 직원들의 무기계약직 전환을 취소하고 지인을 채용했다는 의혹도 제기됐다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 21일 "국민적 분노와 짜증을 유발하는 불량 후보를 당장 지명 철회하는 것이 상식에 맞을 것"이라고 밝혔다.

정영애 여성가족부 장관 후보자 청문회는 24일 개최된다. 정 후보자에게는 고 박원순 전 서울시장과 오거돈 전 부산시장의 성추행 의혹에 관한 질문이 쏟아질 것으로 보인다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr