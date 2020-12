"韓·아세안 경제협력 위해 신남방정책 강화해야"

대한상의 '아세안코참연합회 회장단 간담회'

[아시아경제 이동우 기자] 한국과 아세안 지역 간 경제협력을 위해 보건의료 분야 등 신남방정책을 강화해야 한다는 주장이 나왔다.

대한상공회의소는 22일 산업통상자원부와 함께 서울 포시즌스 호텔에서 안병화 신남방정책특별위원회 부단장 등을 초청해 ‘아세안코참연합회 회장단 간담회’를 개최했다. 간담회는 아세안(ASEAN) 국가별 한국상공회의소(코참) 회장단과 전문가, 진출기업인이 모여 현지진출 기업 지원방안을 모색하고 투자, 소비트렌드 변화를 논의하는 자리로 마련됐다.

김흥수 아세안 코참 회장(베트남 호치민 코참 회장)은 환영사를 통해 “역내 포괄적 경제동반자협정(RCEP) 서명으로 신남방정책이 더욱 가속화되고 결실을 맺을 것으로 기대한다”며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위해 역내 교역과 투자 확대나 경제협력이 강화되길 바란다”고 말했다.

이어진 기조 강연에서 안 부단장은 '신남방정책 플러스 방안'에 대해 “올해는 아세안과 한국의 ‘전략적 동반자 관계’ 수립 10주년을 맞는 의미 있는 해”라며 “정부에서 새롭게 추진할 신남방정책 플러스 전략은 그동안 신남방정책의 비전과 성과를 한 단계 업그레이드하는 계기가 될 것”이라고 평가했다.

안 부단장은 신남방정책 플러스의 7대 중점 추진과제에 대해 “포괄적 보건의료 협력, 인적자원개발, 농어촌 및 도시인프라개발 지원 등 신 협력분야는 현지 진출 기업에게도 큰 기회”라고 강조했다.

디지털과 언택트 소비트렌드가 부상하면서 국내 기업의 한류열풍과 K방역을 아세안 시장의 진출 교두보로 삼아야 한다는 주장도 나왔다.

신윤성 산업연구원 신남방실장은 ‘아세안 통상환경과 소비시장 트렌드 변화’ 주제발표를 통해 “RCEP과 포괄적·점진적 환태평양 동반자협정(CPTPP)의 핵심은 아세안"이라며 "임금, 물류비, 전력비 등 경쟁력이 있는 베트남, 인도네시아, 미얀마가 새로운 생산거점으로 부상할 것”이라고 예견했다.

신 실장은 “코로나19 이후 위생과 보건 안전이 신남방지역에서도 가장 우선과제"라며 "아세안의 한류 열풍과 결합해 K방역으로 한국 상품에 대한 인식이 좋아지고 있는 만큼 향후 고급화 전략을 통한 브랜드 파워를 강화하는 기회로 활용해야 한다"고 강조했다.

현지화를 위해서는 현지 법인의 자체역량을 보다 강화해야 한다는 의견도 제시됐다. 길영민 법무법인 세종 호치민 사무소 변호사는 ‘코로나19 시대 아세안 투자 동향과 법적 분쟁 대응방안’을 통해 투자 유망분야, 분쟁 사례, 기업 유의사항에 대해 소개했다.

길 변호사는 “동남아 등 해외 사업은 국내 사업보다 분쟁 가능성이 높은 만큼 현지 법 제도를 이해하고 최악의 상황에 미리 대비하는 전략과 투자가 필요하다”며 “핀테크·스타트업, 산업단지 개발이나 물류에 대한 자문 컨설팅이나 한국과 현지법 이슈에 관한 원스톱 서비스를 활용해줄 것”을 당부했다.

이어 아세안 진출 기업 성공사례 발표와 각국 코참 회장들이 영상으로 참여해 아세안 각국의 현지 무역 및 투자 환경과 향후 진출 방안에 대해 논의했다. 이날 회의는 온라인으로 실시간 중계됐다.

강호민 대한상의 국제본부장은 “RCEP와 CPTPP에는 베트남, 말레이시아, 싱가포르 등 아세안 국가가 린치핀(핵심축) 역할을 수행하고 있다”며 “포스트코로나 이후 글로벌 가치사슬 재편이 본격화될 것으로 이에 앞서 오늘 간담회를 통해 우리 기업이 아세안의 투자환경과 현지 변화를 미리 잘 알게 되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

