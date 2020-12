광주 남구 ‘디지털 뉴딜 청년일자리 사업’ 참여기업 모집

내년 1월 4일까지 접수…기업체 20곳 선정 예정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 비대면 디지털 기술 활용 기업의 인력난을 해소하고, 지역 청년들에게 디지털 및 친환경 관련 직무 접근성 향상을 위해 ‘디지털 뉴딜 일자리 청년키움사업’에 함께 할 참여 기업을 공개 모집한다고 22일 밝혔다.

내년부터 지역주도형 청년 일자리 사업으로 추진하는 디지털 뉴딜 일자리 청년키움사업은 코로나19로 청년 취업난이 가중됨에 따라 청년들에게 변화하는 고용 환경에 적응할 수 있도록 교육 및 훈련, 일자리 경험 등의 기회를 제공하는 사업이다.

청년 고용 기업에는 월 최대 180만 원(인건비 90%)이 지원된다.

디지털 뉴딜 일자리 청년키움사업에 참여 가능한 기업은 남구 관내 소재 기업 가운데 IT기술 활용이 가능한 직무에 정규직 신규 채용 계획이 있는 기업이다.

남구는 20개 업체를 선정할 계획이며, 참여 기업 모집은 내년 1월 4일까지 진행된다.

참여 업체 선정은 1차 서류심사와 직무 전문성 및 근무환경을 점검하는 2차 현장심사를 거쳐 2월말께 개별 통보될 예정이다.

공개 모집에 참여하고자 하는 기업은 해당 날짜까지 관련 서류를 이메일로 제출하거나 남구청 6층 혁신정책과를 방문해 접수하면 된다.

디지털 뉴딜 일자리 청년키움사업과 관련한 궁금한 사항은 남구청 혁신정책과로 문의하면 된다.

남구 관계자는 “4차 산업혁명에 적합한 양질의 청년 일자리를 창출하고, 청년들의 직무역량 강화를 위해 지속가능한 경제활동을 지원해 민간기업 취업과 연계될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr