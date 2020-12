신영證, '신영 글로벌 밸류업 리츠 랩' 출시

[아시아경제 이민지 기자] 신영증권이 ‘신영 글로벌 밸류업 리츠 랩’을 출시한다고 22일 밝혔다.

이 상품은 미국 등 글로벌 선진국 증시에 상장된 경쟁우위를 갖춘 고배당 리츠에 집중 투자한다. 입지, 공실률, 배당성장률, 배당 안정성 등의 기본적 분석과 시장 트렌드 분석 등을 통한 정성적 분석을 거쳐, 경쟁우위를 갖춘 고배당 리츠를 선정한다.

단순히 배당수익률이 높은 종목에 투자하는 방식을 지양하고, 뛰어난 입지를 바탕으로 포스트 코로나 시대에도 임대료와 배당금이 꾸준히 상승할 수 있는 종목을 선별하는 것이 특징이다.

국내 증시에 상장된 리츠의 주가는 코로나 사태 이전 가격을 회복하지 못하고 있어, 배당수익률의 매력이 크다. 향후 부동자금이 리츠로 몰린다면 배당수익과 자본차익을 동시에 기대할 수 있다.

김대일 신영증권 자산배분솔루션본부장은 “이 상품은 부동산의 임대료를 원천으로 하고 있어 안정적인 배당금 지급이 가능하다”며 “저금리·고령화 시대에 시중 금리 이상의 안정적인 수익을 기대하는 투자자에게 적합하다”고 말했다.

‘신영 글로벌 밸류업 리츠 랩’의 최소 가입금액은 2000만 원이다. 기본 수수료는 연 1.5%이며, 별도의 중도해지 수수료 및 성과보수는 없다.

