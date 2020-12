GV70 계약 시작…개소세 감면 연장에 89만원 인하

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차의 프리미엄 브랜드 제네시스가 22일 오전 10시부터 첫 중형 스포츠유틸리티차(SUV) GV70 계약을 시작한다고 밝혔다. GV70 판매가격은 정부의 개별소비세 감면 연장으로 당초 16일 공개한 가격보다 더 낮아졌다.

제네시스에 따르면 GV70 가격은 ▲가솔린 2.5터보 4791만원 △3.5터보 5724만원 ▲디젤 2.2 5036만원부터 시작한다. 가솔린 2.5 터보 모델은 89만원이 인하됐고 3.5터보는 106만원, 디젤 2.5는 94만원이 낮아졌다. 개소세 3.5%가 적용된 결과다.

특히 선호도가 높을 것으로 예상되는 GV70 가솔린 2.5터보 모델의 경우 ▲AWD(295만원) ▲19인치 휠&타이어(69만원) ▲시그니처 디자인 셀렉션1(167만원) ▲헤드업 디스플레이, 하이테크 패키지 등이 포함된 파퓰러 패키지1(412만원) 등 옵션 선택시 총 5734만원에 구매 가능하다. GV70은 내년 1월부터 인도될 예정이다.

