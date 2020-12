삼성카드, 국민행복카드 신규 발급하면 키즈 백팩 증정

[아시아경제 오현길 기자] 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 35,450 전일대비 50 등락률 +0.14% 거래량 10,199 전일가 35,400 2020.12.22 09:47 장중(20분지연) 관련기사 삼성생명, 금융계열사 건전성 관리 나선다(종합)삼성생명, 금융계열사 건전성 관리 나선다삼성생명, 소비자보호실 격상…삼성화재, 디지털본부 신설 close 는 임신, 출산, 육아 등 국가에서 지원하는 바우처를 통합으로 이용할 수 있는 '국민행복 삼성카드 V2'를 신규 발급한 고객 대상으로 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

오는 1월31일까지 삼성카드 홈페이지 또는 애플리케이션(앱)을 통해 '국민행복삼성카드 V2'를 신규 발급받고, 이벤트에 응모 후 오는 2월15일까지 1회 이상 이용하면 키즈 백팩을 받을 수 있다.

'국민행복 삼성카드 V2'는 신세계백화점 등 백화점 업종 및 쿠팡·마켓컬리·할인점·어린이집·학원·병원·주유 등에서 7% 결제일할인을 제공하고, 스트리밍 서비스 3000원 결제일 할인, 해외 1.5% 결제일 할인 등을 받을 수 있다.

신세계백화점 제휴 서비스도 제공된다. 신세계백화점 5% 할인쿠폰 월 최대 6매, 무료주차권 월 2매, 신세계백화점 이용금액 1000원 당 2신세계포인트 적립 등이 제공된다.

내년 1월부터 신세계백화점 문화센터에서 '국민행복 삼성카드 V2'를 이용하면 1개 강좌에 대해 50% 현장 할인을 제공한다. 문화센터 할인 혜택은 매월 신세계백화점 이용 실적이 있는 경우 제공된다.

또 내년 3월부터는 '국민행복 삼성카드 V2'로 어린이집 보육료, 유치원 유아학비 정부지원금 결제도 가능해진다. '국민행복 삼성카드 V2'는 국내전용과 해외겸용(마스터카드) 모두 연회비가 없다.

삼성카드 관계자는 "임신, 출산, 육아 등 국가바우처를 통합으로 이용할 수 있는 '국민행복 삼성카드 V2'의 신규 고객을 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객들에게 유용한 혜택을 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr