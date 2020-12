세종, 폐기물처리시설 입지 후보지 공모

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 폐기물처리시설 입지선정계획 결정을 재공고하고 입지 후보지를 공개 모집한다.

22일 시에 따르면 폐기물처리시설은 첨단 환경과학 기술을 적용한 주민 친화형 친환경종합타운 방식으로 건립된다.

시설은 하루 400t 규모의 소각시설과 80t 규모의 음식물자원화시설을 갖춰 운영한다.

입지 후보지 자격은 부지면적 5만㎡ 이상에 신청지 경계로부터 300m 이내에 거주하는 세대주 80% 이상의 주민동의와 토지소유자 80% 이상의 매각 동의가 있어야 한다.

신청은 개인, 단체, 문중·마을대표 등이 할 수 있고 기한은 내년 2월 19일까지 시청 자원순환과를 통해 가능하다.

시설 설치 지역에는 수영장, 헬스장, 찜질방 등 주민 편익시설이 들어설 예정이며 지원예산은 당초 120억원에서 최대 240억원으로 증액됐다. 또 주민지원기금도 5억원에서 10억원으로 확대한다고 시는 강조한다.

시는 사업추진을 위해 지난달 5일부터 읍·면·동을 순회하며 친환경 방식의 폐기물처리시설 조성이 필요한 이유와 사업 부지 선정 시 주변 지역에 돌아갈 혜택을 설명했다. 향후에도 선진 처리시설 견학을 통해 지역주민들의 궁금증을 해소할 계획이다

공모에 관한 기타 자세한 내용은 시청 홈페이지 공고란에서 확인할 수 있다.

한편 세종은 지역 총인구 증가에 따라 생활폐기물 배출량이 2016년 일평균 96t에서 올해 178t으로 급증했다.

반면 기존 처리시설로는 생활폐기물 처리에 한계가 있어 외부에 위탁해 처리하는 상황으로 처리비용은 올해만도 90억원에 이르러 폐기물처리시설 설치가 시급하다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr