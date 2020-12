[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 40,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,850 2020.12.22 08:14 장시작전(20분지연) 관련기사 코오롱FnC 신작 엠퀴리 내년 3월 나온다라이크와이즈, '홀리데이 기프트 세트' 출시"영골퍼 잡아라" 더 카트 왁과 콜라보 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 뷰티 브랜드 라이크와이즈가 지난 18일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 및 환자 치료 현장에 파견된 간호사들에 기초화장품을 지원했다.

라이크와이즈는 대한간호협회를 통해 2곳, 서울적십자병원과 서울보라매병원에 근무하는 간호사들에게 총 1500만원 상당의 제품을 전달했다. 해당 물품은 수퍼차지 워터젤, 크림앤크림 등 간편하게 사용할 수 있는 미니어처 5종으로 구성된 파우치 500개 세트다.

라이크와이즈 관계자는 “국민의 안전을 위해 헌신을 다해주는 간호 인력에게 감사를 표하며, 이번 지원으로 조금이나마 더욱 힘들어진 연말에 피부뿐만 아니라 마음에도 촉촉함을 전달하여 보탬이 되고자 한다”고 전했다.

