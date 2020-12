여권 安대항마 출마선언은 언제

우상호 이외 아직 움직임 없어

박영선, 2차 개각 이후 가능성



[아시아경제 강나훔 기자] 안철수 국민의당 대표가 서울시장 보궐선거에 출사표를 던지면서 여권 내 잠재 후보들의 출마 선언 시점에도 관심이 쏠린다.

21일 정치권에 따르면 앞서 출마를 선언하고 광폭 행보를 이어가고 있는 우상호 더불어민주당 의원을 제외하고, 민주당내 서울시장 후보로 거론되고 있는 인물은 박영선 중소벤처기업부 장관, 박주민 의원 정도다. 현재 이들은 출마 여부에 대해 별다른 언급 없이 판세를 관망하고 있다.

특히 여당 내 가장 큰 관심은 박 장관의 등판 여부다. 박 장관은 4선 의원과 원내대표, 장관을 두루 거치며 당내 상당한 중량감을 뽐내고 있다. 특히 서울시장 공석이 성추행 의혹에서 비롯된 만큼, '여성 후보'로서도 큰 장점을 지니고 있다. 만약 출마 결심이 서면 2차 개각 때 자리를 내놓은 뒤 본격적인 출마 행보 보일 것으로 예상된다.

당 대표 출마로 몸값을 올린 박주민 의원은 친문(친문재인)의 견고한 지지세를 기반으로 사실상 출마 결심을 굳히고 주변 의견을 듣고 있는 것으로 알려졌다.

당내 경선이 우 의원과 박 장관, 박 의원 등 3파전으로 흘러갈 것이란 예상이 나오는 가운데, 추미애 법무부 장관의 등판설은 최대 변수로 꼽힌다. 최근 윤석열 검찰총장 징계건으로 민주당 지지층 내 존재감 상승하고 있고, 장관직 사퇴 시점이 보궐선거와 맞물린다는 점에서 그의 출마설이 흘러나온다. 다만 서울시장 선거보다는 대선에 관심이 커 출마 가능성은 크지 않다는 분석도 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr