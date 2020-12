[아시아경제 오주연 기자]키움증권은 CME E-Mini Russell 2000 지수선물과 SGX FTSE Taiwan 지수선물 론칭을 기념해 '해외선물 신규상품 론칭 이벤트'를 진행한다고 21일 밝혔다.

이벤트 기간은 내년 1월 15일까지이며 해외선물옵션 계좌를 보유한 모든 고객이 이벤트에 참여할 수 있다.

해당 이벤트는 퀴즈 이벤트와 거래 이벤트로 나누어 진행한다. 신규 상품 퀴즈 정답자 선착순 500명에게 경품을 제공하며, 퀴즈 참여자 중 신규 상품 거래 고객에게는 추가로 경품을 제공한다.

이벤트에 관한 자세한 내용은 키움증권 홈페이지나 키움금융센터를 통해 확인할 수 있다.

