금호석화, 임직원에 한우 선물 '우리 모두 힘내소'

‘코로나19’ 극복 동참 임직원 격려 및 침체된 한우농가 지원 취지

24일 근무 끝으로 새해까지 전사 휴무 돌입 ‘선제적 거리두기 조치’

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유화학은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 응원 취지를 담아 전 임직원을 대상으로 한우를 선물하는 '우리모두 힘내소' 이벤트를 진행했다고 21일 밝혔다.

금호석유화학은 올해 코로나19로 기업 활동이 줄어 사용하지 않게 된 복리후생 관련 예산을 침체된 한우 소비로 어려움을 겪는 축산농가를 지원하는 데 사용하기로 결정했다. 금호석유화학은 횡성축산업협동조합(횡성축협)을 통해 약 4억원 상당의 1++등급 한우의 구입 및 조달을 진행했으며 한우는 성탄절 연휴 이전인 21일부터 24일까지 금호석유화학그룹 임직원 약 1300명의 집으로 배송된다.

문동준 금호석유화학 사장은 "올해 연말은 외부 모임을 자제하고 각자의 집에서 가족과 좋은 음식을 나누자"며 "어려움을 떨치고 힘차게 일어날 내년에 다시 만나자"는 희망의 메시지를 전했다. 금호석유화학은 코로나19 재 유행 예방 차원에서 성탄절부터 새해까지 전사 휴무에 돌입한다.

한편, 금호석유화학은 지난 4월 코로나19로 침체된 지역 경제를 지원하기 위해 그룹 전 직원에게 격려금 100만원을 지급하고, 연세의료원을 통해 코로나19로 봉쇄조치가 내려진 네팔의 지역 병원에 1억원을 기부하는 등 국가적 위기 극복에도 동참해 왔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr