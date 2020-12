국립현대미술관이 소개하는 한국현대미술작가 52인

52인 인터뷰 영상 매주 한 편씩 1년간 온라인 공개

[아시아경제 박병희 기자] 국립현대미술관(MMCA)이 한국현대미술작가 52인과의 인터뷰 영상을 온라인에 공개한다.

한국현대미술과 작가에 대한 이해도를 높이고 전시 작가 기록을 목적으로 제작된 영상이다. 영상은 오는 24일부터 약 1년간 매주 1회씩 국립현대미술관 누리집과 유튜브에 공개된다.

'MMCA 작가와의 대화'는 올해부터 내년까지 국립현대미술관(서울·과천·청주)에서 전시한 작가의 작업실 및 작품세계를 쉽고 편하게 접할 수 있도록 인터뷰 영상으로 구성한 프로그램이다. 20분 요약본은 미술관 누리집 온라인 미술관 및 유튜브에서 공개되고, 90분 전체 영상은 미술관 유튜브 채널에서 볼 수 있다.

국립현대미술관은 2020년 국립현대미술관 전시에 소개된 작가 중에서 52인을 선정했다. 원로 작가에서부터 젊은 작가에 이르는 다양한 현대미술작가들의 삶과 예술을 다룬다. 또한 회화에서부터 미디어, 판화, 설치에 이르는 다채로운 경향과 장르의 예술을 짚어보며 한국현대미술의 발자취와 대표작을 매주 온라인으로 볼 수 있다. 해외 관람객도 한국현대미술을 즐길 수 있도록 영문 자막을 병행한다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr