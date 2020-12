[종합] 與 "억측으로 갈등 조장" vs 野 "모범 보여야" 문준용 개인전 음모론 논란

가세연, 문 씨 개인전…거리두기 3단계 연관 음모론 제기

민주당 "자유 넘어선 심각한 방종" 비판

국민의힘 "대통령 가족 모범 보여야"

김선동 "文대통령 아들 전시회…코로나가 전시장 비켜가나"

[아시아경제 김수완 기자] 문재인 대통령의 아들 문준용 작가의 개인 전시회 날짜와 사회적 거리두기 3단계 격상 시점이 연관돼 있다는 의혹이 제기됐다. 여당은 해당 의혹에 대해 "억측과 음모로 사회적 갈등과 분열을 조장하고 있다"며 반박에 나선 반면 야당은 문 대통령과 여당을 향해 "이 시국에 모범을 보여야 국민도 따르지 않겠나"고 지적했다.

앞서 지난 18일 유튜브 채널 '가로세로연구소'(가세연) 측은 "(거리두기) 3단계가 23일 이후 될 거라는 말들이 있다. 문준용씨가 23일까지 개인전을 여는데 그 전에 3단계 되면 전시회가 엉망이 되지 않나"라며 거리두기 3단계 시점이 문 씨 개인전 개최 시점과 연관이 있다고 주장했다.

더불어민주당은 즉각 "악의적 행태를 규탄한다"고 비판했다. 조은주 민주당 청년대변인은 20일 논평에서 "사회적 거리두기 3단계 시행 시기를 두고 가세연이 '대통령 아들인 문준용씨의 전시회 일정이 끝난 뒤가 될 것'이라는 억측을 제기해 논란을 일으키고 있다"고 지적했다.

조 대변인은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따라 전 세계 시민들의 삶에 경고등이 켜졌다. 이런 위기 상황에서 사회적 윤리를 저버리고 무차별적인 억측으로 가득한 음모론을 제기하는 것은 '인간됨의 기본 도리'를 저버리는 부도덕한 행위"라고 비판했다.

조 대변인은 '가세연' 방송 내용이 "3단계 격상 여부가 마치 대통령의 사적인 판단에 따라 이뤄지는 것처럼 왜곡한다"면서 "음모론을 제기하는 것은 자유를 넘어선 심각한 방종"이라고 반박했다. 이어 "편향된 정치성으로 한 개인의 삶 자체를 가십거리로 만들고 사회적 갈등과 분열을 조장하는 수단으로 이용하는 비상식적인 행위는 사회통념상 범위를 넘어선 것"이라고 주장했다.

반면 국민의힘은 코로나19 확진자가 급증하고 있음에도 전시회를 강행하는 것은 바람직하지 못하다고 비판했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 "대통령 가족은 이 와중에 8년 만에 전시회를 연다는 뉴스도 있었다"며 "추구하는 바는 이해하지만, 이 시국에 모범을 보여야 국민도 따르지 않겠나"라고 비판했다.

서울시장에 출마한 김선동 전 국민의힘 사무총장은 같은 날 자신의 페이스북에 문재인 대통령의 연하장을 공개하고 "여전히 백신 확보도 병상 대책도 제대로 못 세운 이 나라가 '방역강국'이고, 자영업자 중소기업이 죽어가는 이 나라가 '경제 모범국'이라 한다. 참 어이없다"고 지적했다.

김 전 사무총장은 "아드님 문준용씨도 참 딱하시다. 이 와중에 전시회 한다. 거기에 가면 커피 마셔가며 작품도 감상할 수 있지 않을까 싶다"며 "코로나가 전시장은 비켜 가고 카페나 홀에는 창궐하냐"고 비꼬았다.

그러면서 "대통령 아드님이 23일 전시회 한다니까 '23일 이후 3단계 격상하겠네' 소리가 나오는 건 음모론이 아니다. 민심의 표현인 걸 아셔야 한다"고 지적했다.

한편 논란이 지속하자 문준용씨가 17일부터 개인전을 열고 있는 서울 회현동 금산갤러리 황달성 대표는 직접 입장을 밝혔다.

황 대표는 중앙일보와 인터뷰에서 "오래전부터 기획한 전시다. 제발 와서 전시를 보고 작가 역량을 도마 위에 올려달라"며 "정치와는 상관없는 전시인데, 색안경을 끼고 보는 사람들이 많아 안타깝다"고 밝혔다.

한편 '시선 너머, 어딘가의 사이'라는 제목의 이번 전시는 미디어 아티스트로 활동해온 문준용씨가 2012년 이후 8년 만에 준비한 개인전으로, 중첩된 공간을 바라보는 여러 시선에 대한 이야기를 다룬 신작 '인사이드'(Inside)'와 '아웃사이드'(Outside)를 비롯한 미디어아트 5점을 선보인다. 전시 소식이 알려진 뒤 금산갤러리는 홈페이지에 방문자가 몰려 한때 다운되기도 했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr