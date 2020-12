국세청, 국세 고지서 디지털 고지·납부 서비스 개시

"스마트폰으로 쉽고 간편하게 납부하세요"

[아시아경제 이광호 기자]앞으로는 국세 고지서를 언제 어디서나 간편하게 조회하고 납부할 수 있다. 세액공제 혜택도 제공된다.

국세청은 21일 비대면 시대에 발맞춰 국민의 편안한 납세를 위해 국세 모바일 전자고지·납부 서비스를 22일부터 시작한다고 밝혔다.

납세자는 본인명의 스마트폰의 카카오톡 또는 문자에서 간단한 본인인증을 거친 후 국세 고지서를 확인하고 바로 납부할 수 있다.

모바일 서비스 제공으로 1인·맞벌이가구의 고지서 수령 불편과 종이우편의 개인정보 노출 우려 등이 해소되고, 고지서 발송 비용도 절감될 것으로 국세청은 기대하고 있다.

모바일로 고지서를 받아보려면 전자고지를 신청해야 한다.

모바일 홈택스(손택스) 또는 홈택스에 접속하거나, 세무서 민원실에 방문해 신청할 수 있으며, 신청한 다음날부터 국세 고지서를 스마트폰으로 받아볼 수 있다.

기존 전자고지 신청자는 별도의 신청이 필요 없다.

박찬욱 전산정보관리관실 정보화2담당관은 "앞으로도 납세자의 의견을 수렴해 모바일 전자고지의 편의성을 지속적으로 높여 나갈 것"이라며 "은행·신용카드 어플리케이션(앱)에서도 국세 고지서를 받아보고 바로 납부할 수 있게 하는 등 납세자 친화적인 디지털 서비스로 더욱 발전시키겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr