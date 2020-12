美 정치권, 이틀짜리 단기 예산안 통과…셧다운 사태 피해

[아시아경제 김은별 기자] 미국 정치권이 연방정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지) 사태를 피하기 위해 이틀짜리 단기 예산안을 통과시켰다.

18일(현지시간) CNN과 월스트리트저널(WSJ) 등 미 언론에 따르면 미 하원과 상원은 이날 잇따라 본회의를 열고 남은 이틀 동안 정부가 정상적으로 운영될 수 있도록 단기 예산안을 가결했다.

이후 백악관은 도널드 트럼프 미 대통령이 이날 밤 의회에서 넘어온 단기 예산안에 서명했다고 밝혔다. 이에 따라 미 의회는 셧다운 디데이를 앞두고 가까스로 이를 피하며 시간을 벌게 됐다. 미 의회는 2021회계연도(2020년 10월1일~2021년 9월30일)의 연방정부 예산안을 9월30일까지 처리했어야 하지만, 입장차를 좁히지 못해 기한을 넘겼다.

여야는 급한 대로 단기 예산안에 합의해 이날까지 정부 운영에 필요한 예산만 확보해둔 상태였다. 이에 따라 주말동안 여야는 내년 예산안과 코로나19 경기부양안 협상을 이어갈 것으로 보인다. 큰 틀에서는 9000억달러(약 989조원) 규모의 새로운 부양책에 합의한 것으로 알려졌지만, 세부 항목에 대해선 이견이 여전하다.

