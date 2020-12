ITC 최종판결에 한숨 돌린 보톡스 업체들

"보툴리눔 균주, 영업비밀 아니다"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 국제무역위원회(ITC)가 메디톡스와 대웅제약간 '보톡스 전쟁'에서 균주는 영업비밀이 아니라고 최종적으로 결론지으면서 국내의 다른 보툴리눔 톡신 업체들도 한숨을 돌리게 됐다. 국산 1호 보톡스 개발사인 메디톡스는 수년간 후발 주자인 대웅제약, 휴젤 등이 자사 균주를 도용한 것 아니냐는 의혹을 제기해왔다.

18일 제약·바이오 업계에 따르면 국내에서 보툴리눔 균주를 보유한 기업과 기관은 20여곳이다. 해외에선 미국 앨러갠, 프랑스 입센, 중국 란주연구소, 미국 솔스티스, 독일 멀츠 등 보톡스 업체가 5곳에 불과한 점을 고려하면 유달리 많은 수준이다.

메디톡스는 2016년부터 국내 보톡스 업체 대다수가 자사의 균주를 훔쳤다고 의심해왔다. '진짜라면 공개하면 된다'며 TV CF와 신문 광고 등을 통해 경쟁사들에 균주의 출처를 밝힐 것을 공개적으로 요구하기도 했다.

보툴리눔 균은 산소가 없는 환경에서만 자라기 때문에 일상생활에서 발견될 가능성은 희박하다. 균주가 영업비밀이 아니라는 ITC의 최종 판결로 사실상 승리를 거뒀다고 자평하는 대웅제약은 그간 경기 용인에 있는 한 마구간 토양에서 균주를 확보했다고 주장했다. 전승호 대웅제약 대표는 전날 최종 판결 직후 "균주가 영업비밀이 아니라는 점이 인정된 것에 대해 굉장히 만족한다"고 밝혔다.

일부 후발 주자들은 그간 자사 균주의 출처에 대해 분명하게 밝히지 못하거나 말을 여러 번 바꾼 바 있다. 국내 점유율 1위인 휴젤은 2007년 자사 균주가 독일 멀츠가 미국 균주은행(ATCC)에서 분양받은 'ATCC3502'와 100% 일치한다고 발표한 후 2년 뒤인 2009년엔 '썩은 통조림에서 발견해 분리했다'라고 했다. 하지만 관련 의혹이 이어지자 '폐기 처분하는 음식물을 수거해 부패시켜서 얻어냈다'라고 또다시 말을 바꿨다.

이 때문에 질병관리청은 이달 초 보툴리눔 균주를 보유한 국내 업체와 기관 20여곳을 대상으로 균주의 출처를 묻는 공문을 보내기도 했다. 당시 주요 업체들은 긴급대책회의를 여는 등 질병청의 전수조사 움직임에 긴장하는 모양새를 보였다.

도용 관련 줄소송 위기 넘겨

메디톡스 "ITC 항소 예정"

업계에선 그간 ITC가 균주는 영업비밀이라고 결론을 내리면 메디톡스가 다른 업체에도 균주 도용과 관련해 줄소송을 벌일 것이라는 전망이 나왔다. 하지만 이번 최종 판결로 국내 보툴리눔 톡신 업체들은 관련 부담을 덜게 됐다. 이혜린 KTB투자증권 연구원은 "메디톡스가 이번 소송에서 승소(균주에 대한 영업기밀 인정)했을 경우 국내 보툴리눔 톡신 기업이 모두 소송 대상이 될 수 있었는데 이 같은 우려는 접어두게 됐다"고 분석했다.

질병청이 진행 중인 전수조사도 동력을 잃을 수 있을 것이란 전망이 나왔다. 선민정 하나금융투자 연구원은 "ITC의 최종 판결은 질벙청의 전수조사에도 영향을 미칠 것"이라고 전망했다.

다만 메디톡스는 ITC의 최종 판결에서 대웅제약의 균주 도용 혐의가 입증됐다는 점에 방점을 두고 있다. 메디톡스는 이날 "ITC의 최종 판결은 대웅제약이 용인의 토양에서 보툴리눔 균주를 발견했다는 주장이 거짓이라는 방증"이라며 "식품의약품안전처에 균주의 출처를 허위로 제출한 대웅제약은 보툴리눔 톡신 제제 사업을 지속할 수 없다"고 말했다. 메디톡스는 ITC가 균주는 영업비밀이 아니라고 판단한 점에 불복해 항소 절차에도 나설 계획이다.

한편 이날 오전 9시43분 현재 대웅제약은 유가증권시장에서 전장 대비 22.79% 오른 21만5500원 선을 기록했다. 대웅제약 지주사인 대웅 역시 17% 이상 뛰어올라 7만원대를 돌파했다. 같은 시간 메디톡스는 2.06% 오른 20만8100원에 거래됐다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr